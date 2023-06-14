船沈没で１００人超死亡 ナイジェリア
2023年06月14日07時47分
【カノ（ナイジェリア）ＡＦＰ時事】ナイジェリア西部の川で結婚式帰りの親族らを乗せた船が沈没し、１００人以上が死亡した。地元当局などが１３日発表した。
警察は「これまでに１０３人が死亡し、１００人以上が救出された」と説明。捜索活動が続いており、死者は増える見込みだという。
船沈没で１００人超死亡 ナイジェリア
2023年06月14日07時47分
【カノ（ナイジェリア）ＡＦＰ時事】ナイジェリア西部の川で結婚式帰りの親族らを乗せた船が沈没し、１００人以上が死亡した。地元当局などが１３日発表した。
警察は「これまでに１０３人が死亡し、１００人以上が救出された」と説明。捜索活動が続いており、死者は増える見込みだという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル