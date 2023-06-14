メキシコ外相にバルセナ氏
2023年06月14日07時26分
【サンパウロ時事】メキシコのロペスオブラドール大統領は１３日の記者会見で、辞任したエブラルド前外相の後任にベテラン外交官のバルセナ駐チリ大使を充てる人事を発表した。議会承認を経て就任する。バルセナ氏は昨年３月まで約１４年間にわたり、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ＥＣＬＡＣ）事務局長を務めた。
メキシコ外相にバルセナ氏
2023年06月14日07時26分
【サンパウロ時事】メキシコのロペスオブラドール大統領は１３日の記者会見で、辞任したエブラルド前外相の後任にベテラン外交官のバルセナ駐チリ大使を充てる人事を発表した。議会承認を経て就任する。バルセナ氏は昨年３月まで約１４年間にわたり、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ＥＣＬＡＣ）事務局長を務めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル