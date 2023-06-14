１４日の朝刊（都内最終版）☆２
2023年06月14日07時28分
【日経】
◆水災保険料最大３割増 来年度 市区町村、危険度で５分類(1)
◆ＮＡＴＯが新協力計画 サイバー・宇宙で 日韓豪ＮＺと(1)
◆第２工場誘致 熊本動く ＴＳＭＣ検討受け 用地確保へ(2)
◆大江戸温泉・湯快リゾート 来春にも経営統合 訪日客増備え(2)
◆投資マネー株に回帰 米株１年ぶり高値 日経平均３万３０００円 ハイテク一択に変化 車や建機、広がる業種(3)
◆米消費者物価４．０％上昇 ２年２カ月ぶり低い伸び ５月(3)
【日刊工業】
◆衣類の資源循環促進 年度内 環境配慮設計に指針 経産省(1)
◆世界初の実用化 舶用可変圧縮比機構 三井Ｅ＆ＳＤＵ 大島造船所から受注(1)
◆東京投資育成社長に安藤氏 前経産次官 １０年ぶり交代(1)
【鉄鋼新聞】
◆採算難、収益低迷続く 中国・宝武など東アジア鉄鋼大手 中国の秋需、減産に期待(1)
◆山陽特殊製鋼 工具鋼製品 サーチャージ制改定 合金原料、直近１０年の市況から「基準価格」設定 ３カ月ごとに変動差額分反映(1)
◆ＣＯ２地下貯留を支援 経産省 ７カ所のプロジェクト選定 日鉄参画の３カ所も(1)
【日刊自動車】
◆トヨタ向け事業拡大 ホンダ、日産系サプライヤー 受注競争の激化必至(1)
◆株主総会、きょうから 自動車メーカー 新社長の発言などに注目(1)
◆空調設備でＣＯ２回収 デンソーと大成建設が実証実験(1)