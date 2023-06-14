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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年06月14日07時28分

【日経】
◆水災保険料最大３割増　来年度　市区町村、危険度で５分類(1)
◆ＮＡＴＯが新協力計画　サイバー・宇宙で　日韓豪ＮＺと(1)
◆第２工場誘致　熊本動く　ＴＳＭＣ検討受け　用地確保へ(2)
◆大江戸温泉・湯快リゾート　来春にも経営統合　訪日客増備え(2)
◆投資マネー株に回帰　米株１年ぶり高値　日経平均３万３０００円　ハイテク一択に変化　車や建機、広がる業種(3)
◆米消費者物価４．０％上昇　２年２カ月ぶり低い伸び　５月(3)
【日刊工業】
◆衣類の資源循環促進　年度内　環境配慮設計に指針　経産省(1)
◆世界初の実用化　舶用可変圧縮比機構　三井Ｅ＆ＳＤＵ　大島造船所から受注(1)
◆東京投資育成社長に安藤氏　前経産次官　１０年ぶり交代(1)
【鉄鋼新聞】
◆採算難、収益低迷続く　中国・宝武など東アジア鉄鋼大手　中国の秋需、減産に期待(1)
◆山陽特殊製鋼　工具鋼製品　サーチャージ制改定　合金原料、直近１０年の市況から「基準価格」設定　３カ月ごとに変動差額分反映(1)
◆ＣＯ２地下貯留を支援　経産省　７カ所のプロジェクト選定　日鉄参画の３カ所も(1)
【日刊自動車】
◆トヨタ向け事業拡大　ホンダ、日産系サプライヤー　受注競争の激化必至(1)
◆株主総会、きょうから　自動車メーカー　新社長の発言などに注目(1)
◆空調設備でＣＯ２回収　デンソーと大成建設が実証実験(1)

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