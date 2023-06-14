【日経】

◆水災保険料最大３割増 来年度 市区町村、危険度で５分類(1)

◆ＮＡＴＯが新協力計画 サイバー・宇宙で 日韓豪ＮＺと(1)

◆第２工場誘致 熊本動く ＴＳＭＣ検討受け 用地確保へ(2)

◆大江戸温泉・湯快リゾート 来春にも経営統合 訪日客増備え(2)

◆投資マネー株に回帰 米株１年ぶり高値 日経平均３万３０００円 ハイテク一択に変化 車や建機、広がる業種(3)

◆米消費者物価４．０％上昇 ２年２カ月ぶり低い伸び ５月(3)

【日刊工業】

◆衣類の資源循環促進 年度内 環境配慮設計に指針 経産省(1)

◆世界初の実用化 舶用可変圧縮比機構 三井Ｅ＆ＳＤＵ 大島造船所から受注(1)

◆東京投資育成社長に安藤氏 前経産次官 １０年ぶり交代(1)

【鉄鋼新聞】

◆採算難、収益低迷続く 中国・宝武など東アジア鉄鋼大手 中国の秋需、減産に期待(1)

◆山陽特殊製鋼 工具鋼製品 サーチャージ制改定 合金原料、直近１０年の市況から「基準価格」設定 ３カ月ごとに変動差額分反映(1)

◆ＣＯ２地下貯留を支援 経産省 ７カ所のプロジェクト選定 日鉄参画の３カ所も(1)

【日刊自動車】

◆トヨタ向け事業拡大 ホンダ、日産系サプライヤー 受注競争の激化必至(1)

◆株主総会、きょうから 自動車メーカー 新社長の発言などに注目(1)

◆空調設備でＣＯ２回収 デンソーと大成建設が実証実験(1)