【ニューヨーク時事】１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて米利上げ停止観測が強まったことから、円相場は１ドル＝１３９円台前半に上昇した。午前９時現在は１３９円１０～２０銭と、前日午後５時比４６銭の円高・ドル安。