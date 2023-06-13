楽天が逃げ切り今季初の４連勝。四回に岡島の先制３ランなど長短７安打を集めて一挙５点。岡島は七回にも適時二塁打を放って計４打点。則本は六回途中３失点で３勝目。継投も決まり、松井裕が１２セーブ目。広島は大瀬良が崩れて３連敗。