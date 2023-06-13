ソフトバンクが快勝。一回、中村晃の先頭打者本塁打で先制。五回に近藤、七回に今宮がそれぞれ２ランを放ちリードを広げた。有原は要所を締め、６回１失点で日本球界復帰後初勝利。ヤクルトは打線が湿り、好機で一本が出なかった。