ソフトバンク有原が復帰後初勝利 プロ野球・ソフトバンク―ヤクルト
2023年06月13日21時21分
ソフトバンクが快勝。一回、中村晃の先頭打者本塁打で先制。五回に近藤、七回に今宮がそれぞれ２ランを放ちリードを広げた。有原は要所を締め、６回１失点で日本球界復帰後初勝利。ヤクルトは打線が湿り、好機で一本が出なかった。
ソフトバンク有原が復帰後初勝利 プロ野球・ソフトバンク―ヤク…
2023年06月13日21時21分
ソフトバンクが快勝。一回、中村晃の先頭打者本塁打で先制。五回に近藤、七回に今宮がそれぞれ２ランを放ちリードを広げた。有原は要所を締め、６回１失点で日本球界復帰後初勝利。ヤクルトは打線が湿り、好機で一本が出なかった。
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