日本大使館、処理水巡り北京で説明会 海外メディアに「正確な情報」
2023年06月13日20時47分
【北京時事】北京の在中国日本大使館で１３日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、中国に駐在する海外メディア向け説明会が開かれた。「中国側が科学的根拠のない対外発信を一方的に繰り返している」として、「科学的・技術的根拠に基づく正確な情報」を伝えるのが狙い。
説明会には、オンラインを含め８カ国１６人が参加。日本の関係省庁の担当者らがオンラインで出席した。
日本大使館、処理水巡り北京で説明会 海外メディアに「正確な情…
2023年06月13日20時47分
【北京時事】北京の在中国日本大使館で１３日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、中国に駐在する海外メディア向け説明会が開かれた。「中国側が科学的根拠のない対外発信を一方的に繰り返している」として、「科学的・技術的根拠に基づく正確な情報」を伝えるのが狙い。
説明会には、オンラインを含め８カ国１６人が参加。日本の関係省庁の担当者らがオンラインで出席した。
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