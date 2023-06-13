中日が快勝。高橋宏は球に力があり、５安打に抑え、４月６日以来の２勝目をプロ初の完封で飾った。打線は二回に木下の適時打で先制。四回に２点を加え、六回には細川、ビシエドの連続本塁打で突き放した。ロッテは小島が打ち込まれた。