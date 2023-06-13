【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見気分が強い中、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。正午現在は１３９円５０～６０銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５０円６５～７５銭と、６５銭の円安・ユーロ高。