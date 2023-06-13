飯島らが首位発進 日本女子アマゴルフ
2023年06月13日20時11分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１３日、秋田ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、６９で回った飯島早織（扶桑ＣＣ）、佐々木史奈（山東ＣＣ）、佐沢愛々（大院大）の３人が首位発進した。左奈々（福岡県協会）ら３人が１打差の４位。
荒木優奈（宮崎・日章学園高）ら１０人が７１で７位。前回優勝の寺岡沙弥香（ナパラＧ一本松Ｃ）は３７位、馬場咲希（東京・代々木高）は５７位と出遅れた。
飯島らが首位発進 日本女子アマゴルフ
2023年06月13日20時11分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１３日、秋田ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、６９で回った飯島早織（扶桑ＣＣ）、佐々木史奈（山東ＣＣ）、佐沢愛々（大院大）の３人が首位発進した。左奈々（福岡県協会）ら３人が１打差の４位。
荒木優奈（宮崎・日章学園高）ら１０人が７１で７位。前回優勝の寺岡沙弥香（ナパラＧ一本松Ｃ）は３７位、馬場咲希（東京・代々木高）は５７位と出遅れた。
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