ＮＢＡファイナル第５戦（１２日）
2023年06月13日16時28分
▽第５戦・デンバー（ナゲッツ４勝１敗）
ナゲッツ ９４ ２２―２４ ８９ ヒ ー ト
２２―２７
２６―２０
２４―１８
（ナゲッツは初優勝）
（時事）
ＮＢＡファイナル第５戦（１２日）
2023年06月13日16時28分
▽第５戦・デンバー（ナゲッツ４勝１敗）
ナゲッツ ９４ ２２―２４ ８９ ヒ ー ト
２２―２７
２６―２０
２４―１８
（ナゲッツは初優勝）
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球速報 （１３日）(06/13 20:25)
プロ野球速報 （１３日）(06/13 20:25)
飯島らが首位発進 日本女子アマゴルフ(06/13 20:11)
田中美と猶本、初のＷ杯へ サッカーなでしこ(06/13 19:54)
宿泊施設「問題ない」 ＯＣＡが視察―２６年愛知・名古屋アジア大会(06/13 19:38)
意気込む１９歳２人 サッカーなでしこ(06/13 19:35)
エルサルバドル戦へ戦術確認 サッカー日本代表(06/13 19:22)
注目組で好発進なるか メジャー４２回目の松山―全米オープンゴルフ(06/13 19:13)
４度目舞台「特別な思い」で 最年長の熊谷主将―サッカーなでしこ(06/13 18:42)
松田、悔しさ糧に 正ＳＯへ「強くなる」―ラグビー日本代表(06/13 18:21)
さまざまな状況考えた 池田監督の一問一答―サッカーなでしこ(06/13 18:08)
サッカーなでしこ・談話(06/13 17:56)
水本ヘッドが監督代行 プロ野球・オリックス(06/13 17:52)
１４日の予告先発投手 プロ野球交流戦(06/13 17:31)
パ・リーグ公示（１３日） プロ野球(06/13 17:15)
坂井、田中らアジア選手権代表 陸上(06/13 17:13)
月間ＭＶＰに大迫 Ｊ１(06/13 16:54)
リアルミュートがサイクル安打 米大リーグ(06/13 16:36)
熊谷、猶本らＷ杯メンバー入り 初選出１３人、岩渕は選外―なでしこジャパン(06/13 16:35)
池江は個人４種目エントリー 世界水泳(06/13 16:31)
ＮＢＡファイナル第５戦（１２日）(06/13 16:28)
ナゲッツ、初のファイナル制覇 ヨキッチがけん引―ＮＢＡ(06/13 16:25)
パ・リーグ公示（１３日） プロ野球(06/13 16:19)
パ・リーグ公示（１３日） プロ野球(06/13 16:19)
セ・リーグ公示（１３日） プロ野球(06/13 16:15)
日本選手の成績（１２日） 米大リーグ(06/13 16:11)
米大リーグ試合結果（１２日）(06/13 16:11)
女子の代表争い、激しく １５日から全日本選抜―レスリング(06/13 15:38)
起用に応えた吉田 米大リーグ・レッドソックス(06/13 15:25)
交流戦の追加日程発表 プロ野球(06/13 15:23)