日米韓、１５日に高官協議
2023年06月13日18時37分
政府は１３日、日米韓３カ国の安全保障当局高官が１５日に東京都内で会談すると発表した。１６日には、日米とフィリピン３カ国による安保当局高官協議を行う。北朝鮮や中国など東アジア情勢がテーマとなる見通しだ。
協議には、秋葉剛男国家安全保障局長とサリバン米大統領補佐官（国家安保担当）、韓国大統領府の趙太庸国家安保室長が出席。フィリピンからはアニョ国家安全保障顧問が参加する。
日米韓、１５日に高官協議
2023年06月13日18時37分
政府は１３日、日米韓３カ国の安全保障当局高官が１５日に東京都内で会談すると発表した。１６日には、日米とフィリピン３カ国による安保当局高官協議を行う。北朝鮮や中国など東アジア情勢がテーマとなる見通しだ。
協議には、秋葉剛男国家安全保障局長とサリバン米大統領補佐官（国家安保担当）、韓国大統領府の趙太庸国家安保室長が出席。フィリピンからはアニョ国家安全保障顧問が参加する。
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