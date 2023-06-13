政府は１３日、若者の性被害防止に向けた関係府省庁による会議を開いた。ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題を踏まえたもので、今後、被害相談やサポート体制の強化などを議論し、７月中旬に対策を取りまとめる。



「調査、適切にされるよう注視」 ジャニーズファン有志の会

議長を務める小倉将信男女共同参画担当相は会議で「性別を問わず、どのような状況に置かれた子ども、若者であっても、性犯罪、性暴力の被害は根絶しないといけない」と強調した。