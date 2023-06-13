＜交流戦＞

ソフト ５－１ ヤクル（８回裏、神宮）

西 武 ０－３ 巨 人（終了、東京ドーム）

日ハム ３－５ ＤｅＮ（８回裏、横浜）

ロッテ ０－７ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

オリッ ２－０ 阪 神（終了、甲子園）

楽 天 ６－３ 広 島（８回裏、マツダスタジアム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ