立憲民主党は１３日の常任幹事会で、次期衆院選の小選挙区候補として、元職１人、新人２人の公認を内定した。千葉７区で公認が内定していた新人の竹内千春氏は埼玉３区に移る。

新たな公認内定者は次の通り。（敬称略）

北海道５区 池田真紀（元）▽神奈川２０区 大塚小百合▽静岡２区 鈴木岳幸（以上新）。