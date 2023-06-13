円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年06月13日17時20分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見気分が強い中、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５０円６０～７０銭と、６０銭の円安・ユーロ高。
円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年06月13日17時20分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて様子見気分が強い中、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前日午後４時比１０銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５０円６０～７０銭と、６０銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル