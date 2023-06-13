【ロサンゼルス時事】米大リーグ、フィリーズのＪ・Ｔリアルミュート捕手が１２日、敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦で今季３人目となるサイクル安打を達成した。

５番捕手で出場し、二回に本塁打、三回に三塁打、五回に左前打、九回に二塁打を放った。