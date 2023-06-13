飯能３人殺害、男の鑑定留置延長 ７月１３日まで―さいたま地検
2023年06月13日16時16分
埼玉県飯能市の民家で昨年１２月、親子３人が殺害された事件で、さいたま地検は１３日、殺人容疑で再逮捕された無職斎藤淳容疑者（４１）の鑑定留置期間を１カ月間延長し、７月１３日までとすると発表した。
飯能３人殺害、男の鑑定留置延長 ７月１３日まで―さいたま地検
2023年06月13日16時16分
埼玉県飯能市の民家で昨年１２月、親子３人が殺害された事件で、さいたま地検は１３日、殺人容疑で再逮捕された無職斎藤淳容疑者（４１）の鑑定留置期間を１カ月間延長し、７月１３日までとすると発表した。
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