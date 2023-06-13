１８、１９年度決算を承認 衆院
2023年06月13日16時12分
衆院は１３日の本会議で、２０１８、１９年度決算を与党の賛成多数で可決し、承認した。立憲民主党、日本維新の会など野党は反対した。参院は既に両決算を可決している。
１８、１９年度決算を承認 衆院
2023年06月13日16時12分
衆院は１３日の本会議で、２０１８、１９年度決算を与党の賛成多数で可決し、承認した。立憲民主党、日本維新の会など野党は反対した。参院は既に両決算を可決している。
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