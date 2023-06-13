日本選手の成績（１２日） 米大リーグ
2023年06月13日16時11分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ４ ２ ４ ２ １ １ ．２９１ ５０ ２０
吉 田 １ １ ０ ０ ０ ０ ．３０３ ３３ ７
（時事）
日本選手の成績（１２日） 米大リーグ
2023年06月13日16時11分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ４ ２ ４ ２ １ １ ．２９１ ５０ ２０
吉 田 １ １ ０ ０ ０ ０ ．３０３ ３３ ７
（時事）
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