京都市内に本社を置き、ベンチャー企業への投資などを手掛けるフューチャーベンチャーキャピタル（ＦＶＣ）が１３日開いた定時株主総会で、筆頭株主で投資や不動産事業などを行うＤＳＧ１（名古屋市）が提案した取締役７人の選任議案が可決された。一方、会社側が提案した２人の取締役選任は否決され、２年連続で株主提案で経営陣が交代する異例な結果となった。