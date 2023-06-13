交流戦の追加日程発表 プロ野球
2023年06月13日15時23分
セ、パ両リーグは１３日、交流戦の追加日程を次の通り発表した。
▽６月２１日 楽天―中日（１８時、楽天）
交流戦の追加日程発表 プロ野球
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