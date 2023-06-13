強制不妊「国会議論に協力」 松野官房長官
2023年06月13日10時48分
松野博一官房長官は１３日の記者会見で、旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題に関し、被害者救済に向けた国会議論に協力する方針を重ねて示した。同法を巡る訴訟では、救済法で定めた一時金３２０万円を上回る賠償を国に命じる判決が相次ぐ。松野氏は「一時金の水準を含む今後の対応の在り方について国会に相談している」と説明した。
強制不妊「国会議論に協力」 松野官房長官
2023年06月13日10時48分
松野博一官房長官は１３日の記者会見で、旧優生保護法に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題に関し、被害者救済に向けた国会議論に協力する方針を重ねて示した。同法を巡る訴訟では、救済法で定めた一時金３２０万円を上回る賠償を国に命じる判決が相次ぐ。松野氏は「一時金の水準を含む今後の対応の在り方について国会に相談している」と説明した。
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