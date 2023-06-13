大谷、トップに並ぶ１９号 吉田は先発外れる―米大リーグ
2023年06月13日11時33分
【アーリントン時事】米大リーグは１２日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はレンジャーズ戦に２番指名打者で出場し、１点を追う七回にリーグトップに並ぶ１９号の中越えソロ本塁打を放った。一回は一ゴロ、三回は四球、五回は左犠飛で、第４打席まで２打数１安打２打点。試合は七回を終えて５―５。
レッドソックスの吉田はロッキーズ戦で先発から外れた。
大谷、トップに並ぶ１９号 吉田は先発外れる―米大リーグ
2023年06月13日11時33分
【アーリントン時事】米大リーグは１２日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はレンジャーズ戦に２番指名打者で出場し、１点を追う七回にリーグトップに並ぶ１９号の中越えソロ本塁打を放った。一回は一ゴロ、三回は四球、五回は左犠飛で、第４打席まで２打数１安打２打点。試合は七回を終えて５―５。
レッドソックスの吉田はロッキーズ戦で先発から外れた。
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