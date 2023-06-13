女子ゴルフの最新世界ランキングが１２日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下げて１６位だった。古江彩佳は１７位で変わらず、山下美夢有は一つ上げて１９位、笹生優花は４０位。宮里藍サントリー・レディースオープン優勝の岩井千怜が４２位に浮上した。渋野日向子は４７位。１位は高真栄（韓国）で変わらず。 （時事）