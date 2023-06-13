大企業景況感、２期ぶりプラス ４～６月期
2023年06月13日08時56分
財務省と内閣府が１３日発表した４～６月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス２．７となった。プラスは２四半期ぶり。
大企業景況感、２期ぶりプラス ４～６月期
2023年06月13日08時56分
財務省と内閣府が１３日発表した４～６月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス２．７となった。プラスは２四半期ぶり。
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