首相動静（６月１３日）
2023年06月13日08時40分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時２８分、公邸発。同２９分、官邸着。
首相動静（６月１３日）
こんな記事も
政治用語
政治
宇宙基本計画を改定 「安保構想」も決定―政府(06/13 10:24)
プライム企業、女性役員３割に 政府が「女性版骨太」決定(06/13 09:10)
首相動静（６月１３日）(06/13 08:40)
立民、マイナ不手際に照準 今国会の会期末にらみ、自民懸念(06/13 07:09)
自民・茂木派、力関係変化も 岸田首相再選戦略に影響か―青木氏死去(06/13 07:08)
岸田首相、ベルルスコーニ氏死去で弔意(06/12 23:55)
防衛増税、先送り示唆 ２５年以降、骨太方針で調整―政府(06/12 23:21)
首相動静（６月１２日）(06/12 22:04)
政府、特許非公開２５分野を提示 ステルス技術など、経済安保強化で(06/12 21:15)
強制不妊、報告書原案を提出 ６５５０人分の記録確認―衆参両院事務局(06/12 21:05)
政府、学術会議問題で有識者懇設置へ(06/12 20:54)
与党、１３日に採決の構え 防衛財源法、野党抵抗へ(06/12 20:30)
「筋通す人」「連立の立役者」 政界から青木氏追悼の声(06/12 20:21)
茂木氏、野党の不信任案けん制(06/12 20:10)
青木幹雄元官房長官死去、８９歳 参院のドン、野党にパイプ(06/12 19:52)
性加害問題、今国会中に対応策 自民(06/12 19:42)
韓国国会、原発処理水巡り対決 非難強める野党、政府が反論(06/12 19:22)
岸田首相、マイナ普及の方針堅持 河野氏「システム問題なし」―参院決算委(06/12 18:44)
復興予算「中長期的に確保を」 防衛財源法で参院公聴会―福島(06/12 18:03)
委員長手当廃止、自立が一致 １日６０００円、今国会で法改正(06/12 17:34)
松野官房長官「中国が核戦力向上」(06/12 17:28)
「帝国は必ず崩壊」 米大教授、ロシアのウクライナ侵攻で(06/12 17:04)
立民・原口氏、闘病踏まえ質疑 悪性リンパ腫「がん消えた」(06/12 16:34)
立民「無党派層対策がカギ」 補選全敗で総括案(06/12 15:44)
一部執行停止を表明 ２３年度予算の７３億円―山下奈良知事(06/12 14:33)
岸田首相、保険証廃止方針変えず 河野氏更迭を拒否―衆院決算委(06/12 12:36)
性被害防止で関係府省会議 岸田首相表明、ジャニーズ問題受け(06/12 12:18)
破壊命令は「合理的期間」 松野官房長官(06/12 12:10)
ＵＡＥ外相「岸田首相が７月訪問」(06/12 12:06)
他人の年金閲覧１件確認 マイナポータルで―総務省・デジタル庁(06/12 12:04)