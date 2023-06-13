【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合を控え様子見ムードが広がる中、円相場は１ドル＝１３９円台後半に軟化した。午後５時現在は１３９円５６～６６銭と、前週末同時刻比２７銭の円安・ドル高。