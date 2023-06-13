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１３日の朝刊（都内最終版）☆２

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１３日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年06月13日06時34分

【共通ニュース】
◆強制不妊　国の報告原案　立法・被害　国策浮き彫り
◆関電、中間貯蔵施設棚上げ　使用済み核燃料　仏に一部搬出
◆青木幹雄氏死去　元官房長官　「参院のドン」　８９歳
◆ＬＩＮＥ、証券業撤退　株式部門を野村に移管
◆ＵＢＳ、クレディ買収完了　富裕層資産４７０兆円に　市場「負の遺産」に疑念
◆不審物　公判前整理中止　安倍氏銃撃　担当部署宛てに箱　奈良地裁　刑減軽求める署名か
◆性加害認定進める方針　ジャニー氏疑惑　調査チーム
◆能登地震　地下に大量「流体」　上昇し地表近くで誘発　京大など発表
〔日経〕
◆宇宙開発　民間参入後押し　政府、安保念頭　ＪＡＸＡ通じ投資(1)
◆５社に１社が株式分割　高額銘柄、ファストリや信越化学　個人の投資先広く　新ＮＩＳＡも後押し(3)
◆ＤＸ税優遇、利用１割未満　戦略立案・人材投資　促せず　手続き煩雑、企業が敬遠　制度の有効性　検証必要(5)
◆花粉症、経済損失３８００億円　１～３月、外出減で消費落ち込み　民間試算　スギ材活用へ支援急務(5)
◆企業物価５月５．１％上昇　５％以上は２４ヵ月連続　飲食料品、転嫁圧力なお(9)
◆司法試験の一部科目　生成ＡＩ、「合格水準」　東大発新興「ＧＰＴ―４」ベースに開発(14)（続）

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