【共通ニュース】

◆強制不妊 国の報告原案 立法・被害 国策浮き彫り

◆関電、中間貯蔵施設棚上げ 使用済み核燃料 仏に一部搬出

◆青木幹雄氏死去 元官房長官 「参院のドン」 ８９歳

◆ＬＩＮＥ、証券業撤退 株式部門を野村に移管

◆ＵＢＳ、クレディ買収完了 富裕層資産４７０兆円に 市場「負の遺産」に疑念

◆不審物 公判前整理中止 安倍氏銃撃 担当部署宛てに箱 奈良地裁 刑減軽求める署名か

◆性加害認定進める方針 ジャニー氏疑惑 調査チーム

◆能登地震 地下に大量「流体」 上昇し地表近くで誘発 京大など発表

〔日経〕

◆宇宙開発 民間参入後押し 政府、安保念頭 ＪＡＸＡ通じ投資(1)

◆５社に１社が株式分割 高額銘柄、ファストリや信越化学 個人の投資先広く 新ＮＩＳＡも後押し(3)

◆ＤＸ税優遇、利用１割未満 戦略立案・人材投資 促せず 手続き煩雑、企業が敬遠 制度の有効性 検証必要(5)

◆花粉症、経済損失３８００億円 １～３月、外出減で消費落ち込み 民間試算 スギ材活用へ支援急務(5)

◆企業物価５月５．１％上昇 ５％以上は２４ヵ月連続 飲食料品、転嫁圧力なお(9)

◆司法試験の一部科目 生成ＡＩ、「合格水準」 東大発新興「ＧＰＴ―４」ベースに開発(14)（続）