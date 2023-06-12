ロシア勢の復帰手続き開始へ スポーツクライミング
2023年06月12日23時32分
国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）は１２日、ウクライナ侵攻を続けて国際大会から除外されているロシアと同盟国ベラルーシの選手について、２０２４年の大会から「中立」の立場などの条件付きで個人資格での出場を容認する手続きを開始すると発表した。
ＩＦＳＣは「今回の決定は簡単なものではなかった。ロシアの侵略を断固として非難し、ウクライナに寄り添い続ける」とコメントした。 （時事）
ロシア勢の復帰手続き開始へ スポーツクライミング
2023年06月12日23時32分
国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）は１２日、ウクライナ侵攻を続けて国際大会から除外されているロシアと同盟国ベラルーシの選手について、２０２４年の大会から「中立」の立場などの条件付きで個人資格での出場を容認する手続きを開始すると発表した。
ＩＦＳＣは「今回の決定は簡単なものではなかった。ロシアの侵略を断固として非難し、ウクライナに寄り添い続ける」とコメントした。 （時事）
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