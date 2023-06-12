【ニューヨーク時事】週明け１２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１４日までの金融政策会合で金利据え置きを決めるとの観測を背景に続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比８１．６１ドル高の３万３９５８．３９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５６．４０ポイント高の１万３３１５．５４。