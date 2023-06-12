【ニューヨーク時事】週明け１２日午前のニューヨーク外国為替市場では、翌日から開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて様子見ムードが広がり、円相場は１ドル＝１３９円台前半で小動きとなっている。午前８時５０分現在は１３９円１０～２０銭と、前週末午後５時比１９銭の円高・ドル安。