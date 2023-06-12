国際テニス連盟（ＩＴＦ）は１２日、車いすテニス男子シングルスの最新世界ランキングを発表し、全仏オープンの同部門で初優勝した１７歳の小田凱人（東海理化）が２位から浮上し、史上最年少で１位となった。 （時事）