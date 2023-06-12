政府、学術会議問題で有識者懇設置へ
2023年06月12日20時54分
政府は１２日の自民党会合で、日本学術会議の組織の在り方を検討するため、有識者による懇談会を設置する方針を示した。学術会議の民間法人化も含めて議論する見通しだ。
政府、学術会議問題で有識者懇設置へ
2023年06月12日20時54分
政府は１２日の自民党会合で、日本学術会議の組織の在り方を検討するため、有識者による懇談会を設置する方針を示した。学術会議の民間法人化も含めて議論する見通しだ。
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