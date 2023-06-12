オスプレイ、佐賀配備へ 新駐屯地の工事開始
2023年06月12日20時48分
佐賀空港（佐賀市）への陸上自衛隊輸送機オスプレイ配備に向け、防衛省は１２日、空港近くに新設する駐屯地の建設工事を開始した。軟弱地盤を改良した後、格納庫や駐機場などを整備する予定で、２０２５年６月末までの完成を目指す。
この日は工事の案内板を設置する作業が行われた。作業が始まると配備計画に反対する地元住民が集まり、横断幕を掲げて抗議した。
オスプレイ、佐賀配備へ 新駐屯地の工事開始
2023年06月12日20時48分
佐賀空港（佐賀市）への陸上自衛隊輸送機オスプレイ配備に向け、防衛省は１２日、空港近くに新設する駐屯地の建設工事を開始した。軟弱地盤を改良した後、格納庫や駐機場などを整備する予定で、２０２５年６月末までの完成を目指す。
この日は工事の案内板を設置する作業が行われた。作業が始まると配備計画に反対する地元住民が集まり、横断幕を掲げて抗議した。
こんな記事も
社会用語
社会
詐欺被害ギフト券を転売疑い 犯罪収益隠匿で社長ら逮捕―大阪府警(06/12 22:10)
福井県外に研究で搬出方針 使用済み燃料、関電が知事に報告(06/12 21:11)
強制不妊、報告書原案を提出 ６５５０人分の記録確認―衆参両院事務局(06/12 21:05)
処理水放出、設備の試運転開始 東電福島第１原発(06/12 21:00)
オスプレイ、佐賀配備へ 新駐屯地の工事開始(06/12 20:48)
闇バイトか「ＳＮＳに応募」 時計店強盗、逮捕の男供述―神奈川県警(06/12 20:34)
奈良地裁に不審物届く 山上被告の手続き中止―安倍氏銃撃(06/12 20:27)
井原康夫氏死去 東大名誉教授(06/12 20:24)
「切り付け」男性の自作自演 偽計妨害容疑視野に捜査―栃木県警(06/12 20:22)
「ＡＩ技術はより進化する」 アルトマンＣＥＯ、学生と対話―チャットＧＰＴ開発・慶大(06/12 19:56)
同性婚訴訟、原告側が控訴 名古屋(06/12 19:39)
台風３号、１３日温帯低気圧に 日本の東海上で―気象庁(06/12 19:10)
テレワーク、企業に努力義務 育児支援へ働き方改革―厚労省が報告書案(06/12 18:59)
元少年の男に懲役２０年求刑 １３年前の高２刺殺―神戸地裁(06/12 18:31)
フジテック前会長、社外取５人提訴 「香港ファンドと共同不法行為」(06/12 18:29)
弁護側、最高裁に特別抗告 大崎事件、再審認めない決定不服(06/12 18:28)
ＤｅＮＡ斎藤コーチ宅に侵入 強盗未遂容疑で２６歳男逮捕―神奈川県警(06/12 18:23)
海保前航海長を略式起訴 巡視船座礁、過失往来危険罪―新潟区検(06/12 18:18)
「第三者として寄り添う」 ジャニーズ性加害、再発防止チーム(06/12 18:08)
マイナ保険証のマニュアル改定 「１０割負担」請求続出で―厚労省(06/12 18:05)
窃盗容疑で巡査長逮捕 通報受けた住宅から４万円―愛知県警(06/12 17:45)
カルテない患者２７人請求棄却 Ｃ型肝炎訴訟―鹿児島地裁(06/12 16:59)
高３殺害、男に懲役２５年求刑 検察「残虐かつ卑劣」―東京地裁(06/12 16:40)
組織委元次長、来月５日初公判 五輪談合事件―東京地裁(06/12 16:02)
両陛下、日本学士院授賞式に(06/12 14:36)
旧統一教会から回答受領 ６回目質問権―文化庁(06/12 14:25)
遠隔操作アプリに注意 副業勧誘、借金誘導も―国民生活センター(06/12 14:18)
出勤中の男性、切り付けられる 容疑者は逃走―栃木(06/12 12:24)
Ｇ７サミットの贈呈品展示 広島県立美術館〔地域〕(06/12 10:22)
渥美半島でアイアンマンレース 愛知県田原市、豊橋市〔地域〕(06/12 10:19)