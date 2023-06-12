同性婚訴訟、原告側が控訴 名古屋
2023年06月12日19時39分
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、愛知県の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は１２日、請求を棄却した名古屋地裁判決を不服として控訴した。
同性婚訴訟、原告側が控訴 名古屋
2023年06月12日19時39分
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、愛知県の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は１２日、請求を棄却した名古屋地裁判決を不服として控訴した。
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