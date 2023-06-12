リベルタ、口臭スプレー回収 約６万４千個、「アルコールフリー」にエタノール含有
2023年06月12日18時33分
リベルタは１２日、口臭ケアスプレー「デンティス マウススプレー」を自主回収すると発表した。パッケージに「アルコールフリー」と記載していたが、実際にはエタノールが含有していたため。回収数量は６万４２４５個。
リベルタ、口臭スプレー回収 約６万４千個、「アルコールフリー…
2023年06月12日18時33分
リベルタは１２日、口臭ケアスプレー「デンティス マウススプレー」を自主回収すると発表した。パッケージに「アルコールフリー」と記載していたが、実際にはエタノールが含有していたため。回収数量は６万４２４５個。
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