日清食品冷凍が９月１日に値上げする「冷凍 日清中華 辣椒担々麺」（同社提供）

日清食品冷凍（東京）は１２日、冷凍食品４０品目の価格を９月１日納品分から引き上げると発表した。上げ幅は出荷価格で５～２０％程度。このうち「冷凍 日清中華 辣椒（ラージャオ）担々麺」など２０品目は３月に続き、今年２回目の値上げとなる。