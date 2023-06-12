日本選手の成績（１１日） 米大リーグ
2023年06月12日14時59分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ５ ３ ０ ０ １ ０ ．２８７ ４６ １８
吉 田 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ．３００ ３３ ７
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
藤 浪 １／３ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ６ ０ １１．１２
（時事）
日本選手の成績（１１日） 米大リーグ
2023年06月12日14時59分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ５ ３ ０ ０ １ ０ ．２８７ ４６ １８
吉 田 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ．３００ ３３ ７
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
藤 浪 １／３ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ６ ０ １１．１２
（時事）
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