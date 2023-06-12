通報を受けて駆け付けた住宅にあった現金４万円を盗んだとして、愛知県警は１２日、窃盗容疑で県警一宮署刑事課の巡査長小石雄太容疑者（３８）＝同県岡崎市大幡町＝を逮捕した。「弁護士が来るまで話せない」と認否を留保しているという。



駆け付けた民家で６００万円盗む 容疑で巡査長逮捕―警視庁

逮捕容疑は２月１４日～３月２２日、一宮署かその周辺で、死亡した独居老人宅から回収し、同署が管理していた現金４万円を盗んだ疑い。