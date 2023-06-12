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委員長手当廃止、自立が一致　１日６０００円、今国会で法改正

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委員長手当廃止、自立が一致　１日６０００円、今国会で法改正

2023年06月12日17時34分

自民党の高木毅国対委員長（写真左）と立憲民主党の安住淳国対委員長

自民党の高木毅国対委員長（写真左）と立憲民主党の安住淳国対委員長

　自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は１２日、国会内で会談し、衆参両院の常任・特別委員長に１日当たり６０００円が支給されている委員長手当を廃止する方針で一致した。日本維新の会も同様の立場で、根拠となる国会議員歳費法の改正案が今国会中に成立する見通しだ。

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