〔新規公開〕ノバレーゼ、３０日スタンダード上場 １棟貸し切りの結婚式場運営
2023年06月12日17時33分
結婚式場を運営するノバレーゼ（東京都中央区、荻野洋基社長）が３０日、東証スタンダード市場に上場する。大株主のファンド、ポラリス・キャピタル・グループ（東京）が株式売却により投資資金を回収するため。
〔新規公開〕ノバレーゼ、３０日スタンダード上場 １棟貸し切り…
2023年06月12日17時33分
結婚式場を運営するノバレーゼ（東京都中央区、荻野洋基社長）が３０日、東証スタンダード市場に上場する。大株主のファンド、ポラリス・キャピタル・グループ（東京）が株式売却により投資資金を回収するため。
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