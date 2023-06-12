政府は１２日、軍事転用が可能な先端情報の流出を防ぐため「特許非公開」にできる２５分野を指定した制度案を有識者会議に示した。航空機をレーダーで探知されにくくするステルス技術などが対象。経済安全保障推進法に基づく措置で、２０２４年春頃の運用開始を予定する。