【ロンドン時事】週明け１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日米欧の金融政策決定会合を週内に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１３９円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１３９円４５～５５銭と、前週末午後４時比１５銭の円安・ドル高。