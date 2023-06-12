藤井が登録抹消 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月12日16時55分
ソフトバンクの藤井皓哉投手が１２日、左内腹斜筋の肉離れで出場選手登録を外れた。復帰まで４～５週間の見込み。今季は登板９試合で５勝３敗、防御率２．３５。
藤井が登録抹消 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月12日16時55分
ソフトバンクの藤井皓哉投手が１２日、左内腹斜筋の肉離れで出場選手登録を外れた。復帰まで４～５週間の見込み。今季は登板９試合で５勝３敗、防御率２．３５。
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