▽巨人・メンデス―西武・松本（東京ドーム）

▽ヤクルト・小川―ソフトバンク・有原（神宮）

▽ＤｅＮＡ・今永―日本ハム・上原（横浜）

▽中日・高橋宏―ロッテ・小島（バンテリンドームナゴヤ）

▽阪神・村上―オリックス・山本（甲子園）

▽広島・大瀬良―楽天・則本（マツダスタジアム）