旧統一教会から回答受領 ６回目質問権―文化庁
2023年06月12日14時25分
文化庁は１２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に行使した、宗教法人法に基づく６回目の「報告徴収・質問権」に対する回答が教団側から届いたと発表した。
６回目では５月２４日、教団の組織運営や予算、献金、教会の管理運営など計１５６項目について報告を求めた。回答期限の１２日午前、資料が郵送で届いたという。
旧統一教会から回答受領 ６回目質問権―文化庁
2023年06月12日14時25分
文化庁は１２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に行使した、宗教法人法に基づく６回目の「報告徴収・質問権」に対する回答が教団側から届いたと発表した。
６回目では５月２４日、教団の組織運営や予算、献金、教会の管理運営など計１５６項目について報告を求めた。回答期限の１２日午前、資料が郵送で届いたという。
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