シャープは１２日、東京都島しょ部の利島で、自社の補聴器「メディカルリスニングプラグ」を用いた難聴者支援の実証研究を始めると発表した。研究は４０歳以上の島民最大１３０人の協力を得て、国立病院機構東京医療センターなどと共同で行う。実施期間は６月１６日から１２月上旬までの約半年間。