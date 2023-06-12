松山は２６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年06月12日11時11分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２６位だった。比嘉一貴は四つ下げて１１０位、金谷拓実は七つ上げて１１５位。
１位のスコッティー・シェフラー（米国）ら上位に変動はなかった。 （時事）
松山は２６位 男子ゴルフ世界ランク
2023年06月12日11時11分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２６位だった。比嘉一貴は四つ下げて１１０位、金谷拓実は七つ上げて１１５位。
１位のスコッティー・シェフラー（米国）ら上位に変動はなかった。 （時事）
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