男子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２６位だった。比嘉一貴は四つ下げて１１０位、金谷拓実は七つ上げて１１５位。

１位のスコッティー・シェフラー（米国）ら上位に変動はなかった。 （時事）