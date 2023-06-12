テーラーが優勝 米男子ゴルフ
2023年06月12日10時03分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＲＢＣカナディアン・オープンは１１日、トロントのオークデールＧ＆ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、ニック・テーラー（カナダ）が通算１７アンダーで並んだトミー・フリートウッド（英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を果たした。ツアー通算３勝目。
テーラーが優勝 米男子ゴルフ
2023年06月12日10時03分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＲＢＣカナディアン・オープンは１１日、トロントのオークデールＧ＆ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、ニック・テーラー（カナダ）が通算１７アンダーで並んだトミー・フリートウッド（英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を果たした。ツアー通算３勝目。
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